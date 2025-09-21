GRABADO el 21-09-2025

Alcalde Techito versus Los Álamos: tambores de demolición en exclusiva zona de Monterrico

La disputa entre la Municipalidad de Surco y los vecinos de la urbanización Los Álamos de Monterrico escaló este domingo con una vigilia organizada por los residentes en defensa de sus viviendas. Con velas y pancartas, acusaron al alcalde Carlos Bruce, conocido como Techito, de pretender demoler sus predios bajo el argumento de que se han apropiado de áreas públicas.



Los vecinos denunciaron hostigamiento por parte de personal municipal. Vienen a nuestras casas para advertirnos que derrumbarán nuestras construcciones, e incluso sobrevuelan drones sobre nuestras propiedades, relató una de las manifestantes. Según los residentes, llevan décadas cuidando y manteniendo los espacios en disputa, que suman más de 40,000 metros cuadrados.



La municipalidad de Surco, por su parte, ha notificado a los vecinos con un plazo de 45 días para restituir los terrenos. La posición oficial es que las ampliaciones realizadas por los propietarios se levantaron sobre áreas verdes que pertenecen al distrito y, por lo tanto, deben recuperarse como espacios públicos.



CONTROVERSIA DE AÑOS



El conflicto no es reciente: se remonta al año 2012 y ha pasado por diversas gestiones municipales sin resolución definitiva. Ahora, bajo la administración de Bruce, la controversia amenaza con llegar a un punto crítico entre órdenes de demolición y la férrea oposición vecinal que insiste en que posee documentos de propiedad en regla.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 21/09/2025



