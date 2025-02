Un nuevo caso de racismo fue registrado en Miraflores y ha causado indignación en redes sociales. Un hombre lanzó insultos discriminatorios contra otra persona tras un altercado vehicular en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio. Según la denuncia, el agresor bloqueaba el acceso a un edificio y, al ser requerido para mover su vehículo, respondió con frases despectivas y ofensivas, todo lo cual quedó grabado en video.



Daniel Vargas Valle, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recordó que este tipo de actos constituyen un delito según el artículo 323 del Código Penal. “Las penas pueden ser de entre dos y tres años de cárcel y hasta 120 días de servicio comunitario”, explicó. No obstante, resaltó que el ministerio no puede actuar de oficio y que la víctima debe presentar una denuncia formal en la comisaría.



Sin embargo, la efectividad de las sanciones sigue siendo un problema. Según datos del Ministerio de Justicia, en el 2024 se han reportado 184 casos de discriminación, pero solo el 1.5% ha llegado a una sentencia firme. Vargas Valle señaló que muchas víctimas no denuncian por temor a que su caso quede impune.



RECHAZAN AGRESIÓN



Los vecinos de la zona repudiaron la agresión y pidieron más conciencia sobre la discriminación. “Estos comportamientos no tienen justificación”, comentó un residente. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha anunciado que trabajará en la identificación del agresor para garantizar que sea denunciado y sancionado conforme a la ley.





