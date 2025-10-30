GRABADO el 30-10-2025

Rutas de Lima deja de cobrar peajes en Villa y Punta Negra Edición Mediodía Noticias Perú

La concesionaria Rutas de Lima suspendió el cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra tras una orden del Poder Judicial. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, calificó el hecho como un avance hacia el respeto del derecho al libre tránsito. La Municipalidad de Lima evalúa medidas sobre el mantenimiento de vías en caso la concesionaria no cumpla con sus obligaciones contractuales.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Madre e hija pierden la vida por un celular Domingo al Día Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Alférez PNP ultimado frente a su novia Domingo al Día Perú.

Luz de Fantasía: Una obra llena de música, magia y emoción Domingo al Día Perú.

La fiesta del manchapecho Domingo al Día Perú.

Marino acaba con la vida de su expareja en un hotel Domingo al Día Perú.

Ultiman a cantante y bailarina en un quinceañero Domingo al Día Perú.

Rutas de Lima deja de cobrar peajes en Villa y Punta Negra Edición Mediodía Noticias Perú.

Mercados de Lima y Callao anuncian paro este 6 de noviembre Edición Mediodía Noticias Perú.

Asistentes de congresista explican video viral en su casa Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Prueba de polígrafo para los agentes del INPE shorts.

Reniec expone datos en padrón electoral, alertan expertos Primera Edición Noticias Perú.

López Aliaga lanza candidatura presidencial para 2026 Primera Edición Noticias Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Susy Díaz descarta volver a la política shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria inició proyecto con Camila Domínguez shorts.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.