GRABADO el 31-10-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram / exitosape

Twitter / exitosape

Facebook / exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa exitosanoticias nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 31/10/25.

Nicolás Lúcar: "Hay que aislar completamente a los jefes de las organizaciones criminales".

Nicolás Lúcar: "Hay que aislar completamente a los jefes de las organizaciones criminales".

Susana Saldaña: "El Ejército ha llegado a Gamarra, tenemos policías todos los días".

Nicolás Lúcar: "Sacaron a Dina Boluarte porque ya no les convenía su compañía".

Nicolás Lúcar: "Sacaron a Dina Boluarte porque ya no les convenía su compañía".

Cancillería reporta 32 peruanos se encuentran afectados por el huracán Melissa en Jamaica.

La Victoria: Leve incremento en precio de los pasajes en terminal terrestre de 28 de julio.

Delincuentes incendian camioneta de comisario de Huacho frente a su casa.

Más de un millón y medio de personas visitarán el cementerio Virgen de Lourdes.

Proponen crear organismo autónomo que reemplace a Digemid.

César Amaro: "El mercado de medicamentos no está siendo protegido para los peruanos".

Conflicto entre JNJ y Delia Espinoza: "Se ve más un tema de lucha de egos", indica especialista.

Hoy vence el plazo para inscribir candidatos a las elecciones primarias..

El Peruano: Normas legales de hoy, 31 de octubre.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.