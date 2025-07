GRABADO el 23-07-2025

Marco Vásquez sobre Kelly Portalatino: Es una de las congresistas más cercanas a Vladimir Cerrón

La congresista Kelly Portalatino ha decidido regresar a las filas de Perú Libre, el partido del que renunció hace apenas 11 días. A través de un comunicado, la parlamentaria conocida por su cercanía con el líder fundador del partido, Vladimir Cerrón calificó su salida como una decisión precipitada y aseguró haber hecho una reflexión personal que la llevó a retomar su militancia.



La convicción no se abandona por asuntos personales, afirmó en un mensaje donde expresó su renovado compromiso con la agrupación. Portalatino fue una de las figuras más leales del partido y su salida había generado sorpresa, considerando los vínculos estrechos que mantiene con Cerrón, prófugo de la justicia, con quien incluso intercambió mensajes alertándolo sobre movimientos policiales, según reveló un informe periodístico.



Su retorno reabre cuestionamientos sobre el verdadero motivo de su renuncia inicial. Para el periodista Marco Vásquez, director de Panorama, este tipo de actos evidencian una falta de convicciones firmes en la política nacional. ¿Quién se va una semana y regresa como si nada? Eso no tiene lógica, comentó, aludiendo a un posible berrinche o desacuerdo interno que motivó su alejamiento temporal.



SU VÍNCULO CON CERRÓN



La reincorporación de Portalatino también pone nuevamente en el foco la relación directa que mantiene con Cerrón, quien continúa comunicándose desde la clandestinidad mediante redes sociales. Mientras tanto, desde Perú Libre no ha habido, hasta ahora, una declaración oficial del líder del partido sobre el retorno de su congresista más cercana.





Ingresa a http://ptv.pe/448974 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 23/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 24 DE JULIO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 23 DE JULIO DEL 2025.

José Baella sobre crear Gein venezolano: Siempre buscamos soluciones facilistas.

Jaime Flórez: Las obras del puente Santa Rosa inician en el primer trimestre del 2026.

Caso Gino Ríos: abogados opinan sobre sentencia por violencia psicológica contra presidente de JNJ.

Banda criminal Los Z del Cono Norte estaría detrás de atentados contra negocios en Comas.

Capturan a delincuentes que arrebataban celulares en avenida Arenales.

¡Atención conductores! Ya inició cierre de carriles auxiliares de Av. Brasil por desfile.

Capturan a exjugador de futsal de Universitario acusado de extorsionar a colectiveros.

Rafael Ruiz Hidalgo: Me lograron vacar aduciendo falta de solvencia e idoneidad moral.

Julio Velarde sobre su sucesor en BCR: Espero que mantenga baja la inflación y el enfoque técnico.

Marco Vásquez sobre Kelly Portalatino: Es una de las congresistas más cercanas a Vladimir Cerrón.

César Sandoval niega reuniones con López Aliaga previas a su designación en MTC y anuncia acciones.

Tomógrafos inoperativos en EsSalud obligan a pacientes a pagar hasta S/840 en clínicas privadas.

Solicitan pericia psicológica para niñera investigada por presunto secuestro de niña.

Además hoy día 24 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.