AlianzaLima, bajo la dirección del argentino Néstor 'Pipo' Gorosito, llega con la motivación de haber superado a Nacional de Paraguay en la fase anterior, con un global de 4-2. Aunque recientemente sufrieron una derrota en el torneo local ante Alianza Atlético, el equipo confía en su fortaleza como local y en la experiencia de jugadores como HernánBarcos y Carlos Zambrano. Sin embargo, enfrentarán este desafío sin su delantero estrella, Paolo Guerrero, quien se encuentra lesionado.



Por su parte, BocaJuniors, dirigido por #FernandoGago, inicia su camino en esta edición de la #CopaLibertadores con varias ausencias notables, incluyendo a Edinson Cavani, Marcos Rojo y Luis Advíncula, todos fuera por lesión. A pesar de estas bajas, el equipo xeneize cuenta con un plantel de calidad y buscará obtener un resultado favorable en Lima para definir la serie en La #Bombonera con mayor tranquilidad.



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



#AlianzavsBoca #AlianzaLimavs Boca #alianzalima



📰 https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



📘 Facebook: https://bit.ly/494GskH

📸 Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

🎵 TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO HOY

Alianza Lima vs. Boca Juniors partido completo

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO 2025

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO RESUMEN

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO COMPLETO

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO GRATIS

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE

Alianza Lima vs. Boca Juniors reacción

Alianza Lima vs. Boca Juniors reacciones en vivo

Alianza Lima vs. Boca Juniors resumen

Alianza Lima vs. Boca Juniors hoy

Alianza Lima vs. Boca Juniors GOLES

Alianza Lima vs. Boca Juniors Estadio Alejandro Villanueva

Resumen de Alianza Lima vs. Boca Juniors

Partido completo Alianza Lima vs. Boca Juniors

Resumen completo Alianza Lima vs. Boca Juniors

Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Boca Juniors en vivo Copa Libertadores 2025

Alianza Lima vs. Boca Juniors en vivo ESPN

Alianza Lima vs Boca Juniors Telefé

Alianza Lima vs. Boca Juniors Disney Plus

Alianza Lima vs. Boca Juniors ESPN en vivo

Alianza Lima vs. Boca Juniors Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Boca Juniors Copa Libertadores 2025

BOCA JUNIORS vs ALIANZA LIMA EN VIVO

BOCA - ALIANZA LIMA EN VIVO

PARTIDO DE BOCA EN VIVO

JUEGA BOCA EN VIVO

VER A BOCA EN VIVO

VER PARTIDO DE BOCA EN VIVO Y EN DIRECTO

PARTIDO CON IMAGENES BOCA

STAR+

DISNEY+

DIRECTVGO

DIRECTV

Telefé

PACK FUTBOL

BOCA TV

TYC SPORTS

TYC MAX

EL CANAL OFICIAL DE BOCA

BOCA EN VIVO Y EN DIRECTO

PARTIDO BOCA PRETEMPORADA

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

COPA CONMEBOL LIBERTADORES

LIBERTADORES 2025

COPA 2025 REPECHAJE

FASE 2 LIBERTADORES

COPA LIBERTADORES REPECHAJE FASE 2

ESTADIO ALIANZA LIMA

CANCHA DE ALIANZA LIMA

BOCA EN VIVO

ALIANZA LIMA EN VIVO

BOCA VS ALIANZA LIMA EN VIVO Y EN DIRECTO

VER A BOCA EN VIVO

Noticias adicionales en Diario Depor

UNIVERSITARIO VS PANAMÁ EN VIVO | NOCHE CREMA 2025

REACCIONES de HINCHAS de ALIANZA LIMA tras CLASIFICAR a FASE 2 de COPA LIBERTADORES | Depor

ALIANZA LIMA VS NACIONAL EN VIVO | COPA LIBERTADORES 2025 | Stream Depor

"EL RESULTADO es SOLO UNA ANÉCDOTA": HINCHAS de la U tras INTER MIAMI vs UNIVERSITARIO | Depor

UNIVERSITARIO 0 (4) - (5) 0 INTER MIAMI | RESUMEN, COMENTARIOS Y POST DEL PARTIDO AMISTOSO

ALIANZA LIMA VS NACIONAL EN VIVO | COPA LIBERTADORES 2025

HINCHAS de ALIANZA LIMA sueñan con ELIMINAR a NACIONAL | Alianza Lima 3-0 Cusco | REACCIONES DEPOR

ÁLEX VALERA habla sobre compartir la DELANTERA de la U con DIEGO CHURÍN | U 3-2 Cienciano | Depor

¿QUIÉNES son los AUSENTES del ALIANZA LIMA vs BOCA JUNIORS? | Depor

QUIÉN ES SPEED Y SUS MEJORES MOMENTOS EN PERÚ | Depor

ALIANZA LIMA VS. BOCA JUNIORS EN VIVO | COPA LIBERTADORES 2025 | Depor

La PROTESTA de FABIÁN BUSTOS tras el UNIVERSITARIO 3-2 CIENCIANO | Depor

LDU VS. ALIANZA LIMA EN VIVO | NOCHE BLANCA 2025 | Depor

LIONEL MESSI en LIMA: La PREVIA del partido entre UNIVERSITARIO vs. INTER MIAMI | Depor

"TENEMOS QUE MEJORAR, NECESITAMOS A RUIDÍAZ": UNIVERSITARIO 2-1 PANAMÁ - REACCIONES Depor

Además hoy día 18 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.