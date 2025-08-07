GRABADO el 07-08-2025

Tramo de la avenida Paseo Colón se reabrirá este domingo 10 de agosto

A 25 metros bajo tierra, el equipo de 24 Horas Edición Central accedió en exclusiva al corazón de la estación más importante de la Línea 2 del Metro de Lima: la Estación Central. Esta megaobra de infraestructura promete cambiar radicalmente la forma en que nos movilizamos por la capital.



En la superficie, los trabajos de movimiento de tierra continúan. A nivel de vestíbulo, se construyen áreas como boleterías, servicios, zonas administrativas, y futuros espacios comerciales. Más abajo, en el último nivel, se encuentran los andenes donde los pasajeros abordarán el metro subterráneo.



Este tramo del proyecto ha alcanzado un 58 de avance, según el MTC, mientras que a nivel global, el túnel ya tiene un 73 de progreso. Las tuneladoras Delia y Micaela han perforado 22 de los 27 kilómetros que tendrá la línea completa, que unirá Ate con el Callao en apenas 45 minutos, un trayecto que actualmente puede demorar más de 2 horas y media.



REAPERTURA PARCIAL DE AVENIDA PASEO COLÓN



Uno de los hitos más esperados es la reapertura parcial del Paseo Colón, en el tramo entre el Óvalo Grau y el jirón Washington, que estuvo cerrado por más de un año por las obras. Desde este domingo, dos carriles serán habilitados exclusivamente para el Corredor Morado. Esta estación, además, se conectará en el futuro con la Estación Central del Metropolitano, convirtiéndose en uno de los principales nodos de intercambio de transporte público de la ciudad.





