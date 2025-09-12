GRABADO el 12-09-2025

ENVIVO ENCENDIDOS 12/09/2025 ENCENDIDOSRPP

Pasa tu mañana bien informado y entretenido con Carlos Galdós, Sara Abu Sabbah, Noemy Mamani y el panel de especialistas que te contarán las noticias de actualidad, salud, deportes y entretenimiento en ENCENDIDOS.

ENCENDIDOS 12 de SEPTIEMBRE de 2025

ENCENDIDOSRPP

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 12/09/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247.

PRIMEROS AUXILIOS: lo básico que todos deberíamos saber ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Muertes por accidentes de tránsito en Lima superan los homicidios, según la PNP RPPDESPACHO.

PRIMEROS AUXILIOS: ¿cómo actuar si eres víctima o testigo de un accidente? ENCENDIDOSRPP ENTR..

JNE interpone demanda competencial por inscripción de Unidad Popular ADNRPP DESPACHO.

¿Qué bancadas votaron a favor de archivar la denuncia contra Dina Boluarte? SEGMENTO PurosFactos.

Panamericanos 2027 en Lima: ¿cómo va la planificación? ADNRPP ENTREVISTA.

¿A qué EDAD puedo solicitar mi JUBILACIÓN ANTICIPADA? SEGMENTO PurosFactos.

¿Cómo afecta el crimen organizado a los derechos humanos en América Latina? ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué implica la afiliación al sistema de pensiones a los 18 años? SEGMENTO PurosFactos.

Lucha contra el terrorismo: ¿se debe repetir la estrategia en la actualidad? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/09/2025 ADNRPP.

¿Se pierde el dinero al cambiar de ONP a AFP? SEGMENTO PurosFactos.

¿Consumir soya produce cáncer? MITOS SOBRE LA NUTRICIÓN ROTATIVARPP SEGMENTO.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 12/09/2025 ENCENDIDOSRPP

video

ENVIVO RPP Noticias Lo último del Perú y el mundo en directo RPP247

video

PRIMEROS AUXILIOS: lo básico que todos deberíamos saber ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

Muertes por accidentes de tránsito en Lima superan los homicidios, según la PNP RPPDESPACHO

video

PRIMEROS AUXILIOS: ¿cómo actuar si eres víctima o testigo de un accidente? ENCENDIDOSRPP ENTR.

video

JNE interpone demanda competencial por inscripción de Unidad Popular ADNRPP DESPACHO

video

¿Qué bancadas votaron a favor de archivar la denuncia contra Dina Boluarte? SEGMENTO PurosFactos

video

Panamericanos 2027 en Lima: ¿cómo va la planificación? ADNRPP ENTREVISTA

video

¿A qué EDAD puedo solicitar mi JUBILACIÓN ANTICIPADA? SEGMENTO PurosFactos

video

¿Cómo afecta el crimen organizado a los derechos humanos en América Latina? ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Qué implica la afiliación al sistema de pensiones a los 18 años? SEGMENTO PurosFactos

video

Lucha contra el terrorismo: ¿se debe repetir la estrategia en la actualidad? ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 12/09/2025 ADNRPP

video

¿Se pierde el dinero al cambiar de ONP a AFP? SEGMENTO PurosFactos

video

¿Consumir soya produce cáncer? MITOS SOBRE LA NUTRICIÓN ROTATIVARPP SEGMENTO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo