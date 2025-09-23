GRABADO el 23-09-2025

Villa El Salvador: Dos buses de la empresa Vipusa fueron atacados a balazos en menos de una hora.

El conductor Leandro Ramos Berástegui quedó en estado crítico, tras recibir cuatro disparos mientras manejaba. Vecinos denuncian que la Policía y Serenazgo tardaron en llegar, mientras la víctima fue evacuada en un auto particular.VillaElSalvador InseguridadCiudadana Extorsión Vipusa Lima Caretas

José Manuel Estrada fue asesinado de más de 10 disparos mientras desayunaba cerca de Gamarra..

Fiscalía investiga a la directora de la UPE por denuncia que involucra a menor..

El premier reveló que acordó no hacer pública la información sobre el proyecto LimaChosica..

Tras ser detenido en Paraguay, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo habló frente a la prensa..

La joven que lanzó insultos racistas en el Metropolitano pidió disculpas públicas..

El Trucker's Day 2025 reunió a más de 30 gremios, celebrando el Día del Camionero Peruano..

Delia Espinoza a través de una entrevista tildó de doblegado y cobarde a Pablo Sánchez.

Un socavón de 50 metros se abrió en pleno centro de Bangkok, frente a un hospital..

Transportistas bloquearon la entrada de San Juan de Lurigancho tras el ataque contra uno de ellos.

Un conductor descendió de su auto y dañó la ventana de un bus..

El Perú despide a Hernán Romero, uno de sus grandes actores..

Boluarte en ONU señaló: Los héroes son convertidos en victimarios y los terroristas en víctimas..

Un exsuboficial de la FAP fue detenido en Lima tras una investigación por delitos contra menores..

Villa El Salvador: Dos buses de la empresa Vipusa fueron atacados a balazos en menos de una hora..

En el colegio de Carabayllo, padres denuncian que delincuentes exigen pago para seguridad..

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

