GRABADO el 01-11-2025

Los mitos y verdades del cometa 3I/ATLAS: ¿Por qué ha sido tendencia estas semanas?

En entrevista con Exitosa, la astrofísica Carla Arce Tord explicó sobre el cometa 3I/ATLAS, que ha sido tendencia las últimas semanas en las redes sociales. Además, aclaró mitos del cometa.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

