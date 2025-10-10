DINA BOLUARTE: ¿le impedirán salida del país? EnVivoLR
La Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. El Poder Judicial deberá evaluar y decidir. Ciudadanía se pregunta dónde está la expresidenta tras ser vacada por el Congreso. En tanto, José Jerí es el nuevo mandatario interino.
