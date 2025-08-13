GRABADO el 13-08-2025

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso

El gobernador regional de La Libertad y presidente de APP, César Acuña, anunció que Juan José Fort fue expulsado del partido político Alianza para el Progreso tras los cuestionamientos a su gestión por las presuntas irregularidades en el programa Procompite.



La máxima autoridad regional, enfatizó que no permitirá que terceros manchen su nombre ni que malos militantes dañen la imagen de su partido.



Luego que, se difundiera una denuncia pública sobre presuntos pagos de sobornos en Procompite, el gerente general, Martín Namay, indicó que Fort tiene dos procesos disciplinarios en curso, cuando desempeñó el cargo de gerente de producción.



Recalcó que el presupuesto del programa Procompite continúa en las arcas del gobierno regional de La Libertad.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado.

Expulsan a Juan José Fort de Alianza para el Progreso.

Caen sujetos que hurtaban cobre de cables de telefonía.

Acuña desmiente irregularidades y retira a gerente de infraestructura.

Atienden a alumnos para evitar que abandonen el colegio.

Inscripciones abiertas para participar de talleres gratuitos.

Caos vehicular y malestar por obras en zonas cercanas.

Este 15 de agosto será el Simulacro Nacional Multipeligro.

Más de 400 mil escolares reiniciaron clases en la región.

Sicarios asesinaron a conductor de miniván.

Turistas fueron rescatados tras quedar atrapados en teleférico.

Pelea callejera entre dos mujeres alarma a transeúntes.

Explosión y doble amenaza en pollerías de Vista Alegre.

¡Terrible! Hallan cuerpo sin vida de dos menores.

Gral. Llerena descarta secuestro de censista.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.