GRABADO el 10-10-2025

Hechos en Willax - OCT 10 - "SI PONEN A UN MINISTRO COMO ARANA, EL PERÚ ESTARÁ PEOR" Willax

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.

Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.
Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 10/10/2025 Willax Televisión.

Amor y Fuego - OCT 10 - ¿DÓNDE ESTÁ DINA BOLUARTE? ¡PRESIDENTA VACADA NO VOLVIÓ A SU DOMICILIO!.

Amor y Fuego - OCT 10 - ¡ASÍ REACCIONA LA CALLE AL CONOCER LA VACANCIA DE DINA BOLUARTE! Willax.

Hechos en Willax - OCT 10 - 4/4 - OFICIALIZAN DOS IMPEDIMENTOS DE SALIDA PARA DINA BOLUARTE Willax.

Hechos en Willax - OCT 10 - EXPECTATIVA POR DESIGNACIÓN DE NUEVO GABINETE MINISTERIAL Willax.

Hechos en Willax - OCT 10 - 3/4 - EXPECTATIVA POR DESIGNACIÓN DE NUEVO GABINETE MINISTERIAL Willax.

Willax en vivo - JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - 10/10/2025 Willax Televisión.

Hechos en Willax - OCT 10 - SOLICITAN IMPEDIMENTOS DE SALIDA DEL PAÍS PARA DINA BOLUARTE Willax.

Hechos en Willax - OCT 10 - "SI PONEN A UN MINISTRO COMO ARANA, EL PERÚ ESTARÁ PEOR" Willax.

Al Día con Willax - OCT 10 - ENTREVISTA COMPLETA A ROBERTO CHIABRA Willax Televisión.

Hechos en Willax - OCT 10 - 2/4 - "LA PRIORIDAD ES LA INSEGURIDAD DE TODOS LOS PERUANOS" Willax.

Al Día con Willax - OCT 10 - 4/4 - DESPEDIDA Willax.

Hechos en Willax - OCT 10 - 1/4 - CONGRESISTAS REACCIONAN A CRISIS POLÍTICA Willax.

Al Día con Willax - OCT 10 - 3/4 - CONGRESO APROBÓ VACANCIA DE BOLUARTE CON 122 VOTOS Willax.

Hechos en Willax - OCT 10 - FISCALÍA SOLICITA IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS PARA DINA BOLUARTE.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Willax Televisión

video

Willax en vivo - AMOR Y FUEGO - 10/10/2025 Willax Televisión

video

Amor y Fuego - OCT 10 - ¿DÓNDE ESTÁ DINA BOLUARTE? ¡PRESIDENTA VACADA NO VOLVIÓ A SU DOMICILIO!

video

Amor y Fuego - OCT 10 - ¡ASÍ REACCIONA LA CALLE AL CONOCER LA VACANCIA DE DINA BOLUARTE! Willax

video

Hechos en Willax - OCT 10 - 4/4 - OFICIALIZAN DOS IMPEDIMENTOS DE SALIDA PARA DINA BOLUARTE Willax

video

Hechos en Willax - OCT 10 - EXPECTATIVA POR DESIGNACIÓN DE NUEVO GABINETE MINISTERIAL Willax

video

Hechos en Willax - OCT 10 - 3/4 - EXPECTATIVA POR DESIGNACIÓN DE NUEVO GABINETE MINISTERIAL Willax

video

Willax en vivo - JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - 10/10/2025 Willax Televisión

video

Hechos en Willax - OCT 10 - SOLICITAN IMPEDIMENTOS DE SALIDA DEL PAÍS PARA DINA BOLUARTE Willax

video

Hechos en Willax - OCT 10 - "SI PONEN A UN MINISTRO COMO ARANA, EL PERÚ ESTARÁ PEOR" Willax

video

Al Día con Willax - OCT 10 - ENTREVISTA COMPLETA A ROBERTO CHIABRA Willax Televisión

video

Hechos en Willax - OCT 10 - 2/4 - "LA PRIORIDAD ES LA INSEGURIDAD DE TODOS LOS PERUANOS" Willax

video

Al Día con Willax - OCT 10 - 4/4 - DESPEDIDA Willax

video

Hechos en Willax - OCT 10 - 1/4 - CONGRESISTAS REACCIONAN A CRISIS POLÍTICA Willax

video

Al Día con Willax - OCT 10 - 3/4 - CONGRESO APROBÓ VACANCIA DE BOLUARTE CON 122 VOTOS Willax

video

Hechos en Willax - OCT 10 - FISCALÍA SOLICITA IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS PARA DINA BOLUARTE

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo