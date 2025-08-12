GRABADO el 12-08-2025

Turistas fueron rescatados tras quedar atrapados en teleférico

Cuatro personas, entre ellas un menor de 9 años, vivieron momentos de pánico al quedar atrapadas en el teleférico del complejo turístico Miramar, ubicado en el distrito de Mache, provincia de Otuzco. El incidente ocurrió cuando la cabina quedó suspendida a varios metros de altura, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes.



Testigos lograron registrar en video el dramático rescate, en el que se aprecia cómo las personas fueron auxiliadas mientras permanecían suspendidas en el aire. La escena causó gran preocupación entre los visitantes y pobladores, debido a la peligrosidad de la situación y la altura a la que se encontraban los afectados.



Cabe señalar que, el pasado 7 de julio, la contraloría general de la república advirtió que el complejo, administrado por la municipalidad distrital de mache, operaba sin inspección técnica de seguridad (ITSE) ni plan de seguridad y riesgos, a pesar de ofrecer juegos extremos y actividades recreativas de alto riesgo. La falta de estas medidas ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad y supervisión en la gestión del centro turístico.



