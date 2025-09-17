GRABADO el 17-09-2025

EN VIVO Analizamos lo dicho por el ministro de Dina Boluarte, JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ en el Congreso

Ipsos Perú: "No hay un líder, por más popular que sea, que pueda endosar votos" ELECCIONES 2026.

Felipe Morris SOBRE NUEVO RETIRO DE LAS AFP: "Octavo retiro es una medida populista".

¿Por qué se cobrará la nueva tarifa en el Aeropuerto Jorge Chávez? Vocera de LAP responde.

Carlos Casas: "El retiro de los fondos de AFP podría empezar en noviembre".

Luis Galarreta de Fuerza Popular: "Delia Espinoza es una persona peligrosa para la democracia".

EN VIVO: EL SEÑOR DE LOS MILAGROS dan detalles del recorrido: Irá al Callao.

¿TRUMP CELEBRA? Jimmy Kimmel SUSPENDIDO indefinidamente tras comentarios sobre Charlie Kirk.

CASO AUDIO 'EL DIABLO': CONGRESO EVALÚA CENSURA a Santiváñez y Arana afirma Ed Málaga.

Koki Noriega presidente ANGR respalda posición de gobernador de Cusco por CRISIS EN MACHU PICCHU.

EN VIVO Ministro Juan José Santiváñez y Premier Eduardo Arana RESPONDEN SOBRE 'EL DIABLO'.

Tensión con la OTAN: Rusia y Bielorrusia realizan maniobras militares masivas.

PREMIOS SUMMUM La gastronomía es el mayor orgullo de los peruanos afirma Patricia Rojas de IPSOS.

DONALD TRUMP le recuerda a DINA BOLUARTE PROPUESTA DE VENTA aviones de guerra F-16 La Voz del 21.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

