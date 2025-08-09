GRABADO el 09-08-2025

Noticias del 9 de agosto: TRUMP y PUTIN pactan REUNIÓN para negociar PAZ en UCRANIA Noticiero

En un giro clave para la política internacional, el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció que se reunirá con VladimirPutin en Alaska el 15 de agosto, en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano VolodymyrZelensky advirtió que su país no cederá tierras al ocupante, mientras Rusia mantiene exigencias territoriales y militares que Kyiv rechaza.



En OrienteMedio, crece el rechazo internacional al plan de Israel y BenjaminNetanyahu para ocupar la CiudaddeGaza. Organismos internacionales, líderes europeos y países árabes denuncian que esta medida agravará la crisis humanitaria y podría violar el DerechoInternacional.



En México, la presidenta ClaudiaSheinbaum descartó cualquier intervención militar de Estados Unidos en su territorio para combatir a los cárteles. La cancillería mexicana afirmó que no se permitirá la entrada de fuerzas extranjeras, pese a los planes revelados por medios estadounidenses sobre órdenes firmadas por Trump para actuar contra el narcotráfico en AméricaLatina.



En Colombia, el presidente GustavoPetro anunció el inicio de diálogos de paz con el ClandelGolfo, el mayor grupo de narcotráfico del país. Las negociaciones buscan desmantelar la estructura criminal a cambio de beneficios judiciales, en medio de cifras récord de narcocultivos.



En Japón, Nagasaki conmemoró los 80 años del bombardeo atómico con el repicar de su histórica campana, destruida en 1945 y restaurada décadas después. El acto reunió a sobrevivientes, líderes mundiales y autoridades japonesas, con llamados a detener los conflictos armados y evitar una guerra nuclear.



