GRABADO el 10-10-2025

Expectativas en las calles sobre el nuevo presidente José Jerí

La mañana después de la vacancia de Dina Boluarte, las calles limeñas se llenaron de opiniones cruzadas sobre el nuevo mandatario, José Jerí.

¿Qué puedo esperar de un violador? ¿Qué puedo esperar de un Congreso confabulado y sucio? Que se vayan todos, dijo una mujer a Buenos Días Perú y rechazó de plano la designación.

Un ciudadano llegado de Huancayo pidió atacar de inmediato la criminalidad: Que se acorte la delincuencia. Allá también hay extorsión, robos y asesinato la impunidad es lo que más indigna.

PIDEN QUE SE CONCENTRE EN LA SEGURIDAD

Un conductor de transporte público, en plena jornada, pidió cambios totales y leyes más duras: Si te encuentran robando con arma: cadena perpetua. Sin medidas atajantes seguirá lo mismo. Otra vecina, que identificó a Jerí como vecino de Jesús María, reclamó criterio para armar el gabinete: No tiene mucha experiencia, que se rodee de gente que sepa y nombre bien al ministro del Interior. Lo que necesitamos es seguridad.

Entre los más jóvenes, el tono fue cauteloso: No tengo expectativas altas, pero que lo que dijo se cumpla y que todo sea limpio, comentó un universitario. Hubo también quienes prefirieron no opinar o admitieron recién enterarse del relevo en la madrugada.

En común, un reclamo inmediato: la inseguridad. Y una exigencia política: que el nuevo gobierno nombre pronto un gabinete competente, con foco en Interior, y evite la repartija partidaria.

