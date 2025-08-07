GRABADO el 07-08-2025

¿PATRICIA BENAVIDES AL JNE? Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE 'MELCOCHITA' EN MODO REACCIÓN

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEnEcN5xjD5zrChZWvvpgpJ
Hoy en EnModoReacción: Iris Torrejón y Daniel Paredes reaccionan a lo mejor de Sin Guion, Arde Troya y Del Hecho al Dicho. Analizan el regreso de Patricia Benavides, los lujos de los altos mandos de la PNP y el insólito proyecto de ley de Melcochita.
Congreso PatriciaBenavides Fiscalía JNE Melcochita

TE PUEDE INTERESAR
RENOVACIÓN POPULAR al ataque y la JUSTICIA preocupada https://youtube.com/live/YAPe1gWI2Uo
JOSÉ DOMINGO PÉREZ se enfrenta a MUÑANTE y CONGRESISTAS bajo la lupa https://youtube.com/live/s4-hQq-b0bo
GUSTAVO PETRO ACUSA AL PERÚ DE APROPIACIÓN Y VUELVE EL APRA https://youtube.com/live/urW7MW9bhU

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

Desde La República - LR+

Gustavo Petro en Leticia: "Colombia no reconoce soberanía del Perú en Santa Rosa" EnVivoLR.

¡ERUPCIÓN del VOLCÁN KILAUEA! Lava ARDIENTE en HAWÁI NewsLR.

"ES LINDO CRUZARNOS CON DIFERENTES ARTISTAS" Lado B con Marli Pissani.

ChatGPT se actualiza con GPT-5: el modelo más potente jamás creado LR.

¿PATRICIA BENAVIDES AL JNE? Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE 'MELCOCHITA' EN MODO REACCIÓN.

Gustavo Petro: Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre en Isla de Santa Rosa LR.

Canes mueren envenenados tras salir a pasear en parque de Los Olivos EnVivoLR.

MELCOCHITA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN ArdeTroya HNewsLR.

RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 7 de agosto LR.

GUSTAVO PETRO desde LETICIA y Arana en Santa Rosa ante tensión limítrofe con PERÚ HardNews.

Claudia Sheinbaum EN VIVO: la Mañanera de hoy, 7 de agoston de 2025 EnDirectoLR.

Así fue la TRAGEDIA AÉREA en KENIA que dejó al menos 6 MUERTOS y varios heridos LR.

EJÉRCITO de Perú llega a Isla Santa Rosa y coloca banderas peruanas HLR.

PERÚ VS. COLOMBIA: PETRO NO CEDE y FRANCISCO SAGASTI EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

Trump ordena un censo sin incluir a inmigrantes indocumentados en EE. UU. LR.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Gustavo Petro en Leticia: "Colombia no reconoce soberanía del Perú en Santa Rosa" EnVivoLR

video

¡ERUPCIÓN del VOLCÁN KILAUEA! Lava ARDIENTE en HAWÁI NewsLR

video

"ES LINDO CRUZARNOS CON DIFERENTES ARTISTAS" Lado B con Marli Pissani

video

ChatGPT se actualiza con GPT-5: el modelo más potente jamás creado LR

video

¿PATRICIA BENAVIDES AL JNE? Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE 'MELCOCHITA' EN MODO REACCIÓN

video

Gustavo Petro: Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre en Isla de Santa Rosa LR

video

Canes mueren envenenados tras salir a pasear en parque de Los Olivos EnVivoLR

video

MELCOCHITA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN ArdeTroya HNewsLR

video

RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 7 de agosto LR

video

GUSTAVO PETRO desde LETICIA y Arana en Santa Rosa ante tensión limítrofe con PERÚ HardNews

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO: la Mañanera de hoy, 7 de agoston de 2025 EnDirectoLR

video

Así fue la TRAGEDIA AÉREA en KENIA que dejó al menos 6 MUERTOS y varios heridos LR

video

EJÉRCITO de Perú llega a Isla Santa Rosa y coloca banderas peruanas HLR

video

PERÚ VS. COLOMBIA: PETRO NO CEDE y FRANCISCO SAGASTI EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA

video

Trump ordena un censo sin incluir a inmigrantes indocumentados en EE. UU. LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo