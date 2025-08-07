¿PATRICIA BENAVIDES AL JNE? Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE 'MELCOCHITA' EN MODO REACCIÓN
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEnEcN5xjD5zrChZWvvpgpJ
Hoy en EnModoReacción: Iris Torrejón y Daniel Paredes reaccionan a lo mejor de Sin Guion, Arde Troya y Del Hecho al Dicho. Analizan el regreso de Patricia Benavides, los lujos de los altos mandos de la PNP y el insólito proyecto de ley de Melcochita.
Congreso PatriciaBenavides Fiscalía JNE Melcochita
TE PUEDE INTERESAR
RENOVACIÓN POPULAR al ataque y la JUSTICIA preocupada https://youtube.com/live/YAPe1gWI2Uo
JOSÉ DOMINGO PÉREZ se enfrenta a MUÑANTE y CONGRESISTAS bajo la lupa https://youtube.com/live/s4-hQq-b0bo
GUSTAVO PETRO ACUSA AL PERÚ DE APROPIACIÓN Y VUELVE EL APRA https://youtube.com/live/urW7MW9bhU
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
Gustavo Petro en Leticia: "Colombia no reconoce soberanía del Perú en Santa Rosa" EnVivoLR.
¡ERUPCIÓN del VOLCÁN KILAUEA! Lava ARDIENTE en HAWÁI NewsLR.
"ES LINDO CRUZARNOS CON DIFERENTES ARTISTAS" Lado B con Marli Pissani.
ChatGPT se actualiza con GPT-5: el modelo más potente jamás creado LR.
¿PATRICIA BENAVIDES AL JNE? Y EL PROYECTO DE LEY SOBRE 'MELCOCHITA' EN MODO REACCIÓN.
Gustavo Petro: Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre en Isla de Santa Rosa LR.
Canes mueren envenenados tras salir a pasear en parque de Los Olivos EnVivoLR.
MELCOCHITA PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN ArdeTroya HNewsLR.
RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 7 de agosto LR.
GUSTAVO PETRO desde LETICIA y Arana en Santa Rosa ante tensión limítrofe con PERÚ HardNews.
Claudia Sheinbaum EN VIVO: la Mañanera de hoy, 7 de agoston de 2025 EnDirectoLR.
Así fue la TRAGEDIA AÉREA en KENIA que dejó al menos 6 MUERTOS y varios heridos LR.
EJÉRCITO de Perú llega a Isla Santa Rosa y coloca banderas peruanas HLR.
PERÚ VS. COLOMBIA: PETRO NO CEDE y FRANCISCO SAGASTI EN VIVO Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.
Trump ordena un censo sin incluir a inmigrantes indocumentados en EE. UU. LR.
Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.