HOY EN RADAR24. Los consumidores en EE.UU. están sintiendo con fuerza el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, los cuales alcanzan niveles no vistos desde 1934, con una tasa promedio del 18,3 sobre las importaciones. Según un informe de Yale Budget Lab, la familia promedio podría gastar 3,800 más al año, lo que equivale a una pérdida de alrededor del 4 del ingreso disponible en hogares de ingresos medios (entre 30,000 y 60,000). Los sectores más afectados incluyen vestimenta (17 ), productos frescos (4 ) y autos (8,4 ).



Los presidentes Donald Trump (EE.UU.) y Vladímir Putin (Rusia) están próximos a reunirse, según confirmó hoy el Kremlin. El asesor Yuri Ushakov señaló que el encuentro podría realizarse ya la próxima semana, siendo el primero entre ambos mandatarios desde que Trump regresó al poder en 2025. Hasta ahora no se ha definido el lugar de la cumbre, aunque se menciona a Emiratos Árabes Unidos como una sede potencial.



La tormenta tropical Ivo se formó este 6 de agosto de 2025 en el Pacífico oriental y actualmente se desplaza muy cerca de la costa suroeste de México, frente a Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Con vientos de hasta 65 km/h (40 mph) y moviéndose hacia el noroeste a unos 35 km/h (22 mph), Ivo podría intensificarse y alcanzar fuerza de huracán hacia finales de semana, aunque sin tocar tierra.



