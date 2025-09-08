GRABADO el 08-09-2025

¡Pobres diablos!.

Aderezando el chicharrón.

¡La red criminal que dirigen los Boluarte!.

¡Rabien fujis (III)!.

Keiko, liempieza al seco.

Senda de forajas.

Ganster y alias gusano.

"El Frontón beach, el futuro de Dina".

Rabien Fujis (II).

Santa Rosita.

Un auténtico ganster.

Secretos que apestan.

Analfabetos funcionales.

Fuga de banqueros.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

