GRABADO el 13-08-2025

"Compra ahora y paga después", la nueva forma de pago digital

envivo : ¿Cómo funciona el Compra ahora y paga después? , un préstamo digital que usan cada vez más los jóvenes en el Perú. Este modelo de financiamiento, que te puede permitir obtener un crédito rápidamente, nos lo explica Jaime Ponce, Gerente Comercial de Powerpay .
Andina en Regiones: adolescente en estado crítico tras ataque de barristas en Iquitos.

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna.

Bicentenario del Diario El Peruano, desde Tacna.

Comunidades nativas fabrican franjas cortafuegos contra incendios forestales.

Universitario va hoy por Palmeiras: Copa Libertadores.

¡Se acortan plazos para actualizar tu DNI!.

Las 5 del día: Patricia Benavides asume la Segunda Fiscalía Suprema Penal.

Banco de la Nación: Préstamo Multired con tasa promocional.

Arequipa de aniversario: actividades por sus 485 años de fundación.

Martín Vizcarra: Dictan prisión preventiva de 5 meses.

¡Nueva modalidad de crédito digital! : Compra ahora y paga después.

Iquitos conmemora el 13 aniversario del río Amazonas certificado como Maravilla Natural del mundo.

Andina en Regiones: intervienen a dos topógrafos colombianos en isla Santa Rosa.

Las 5 del día: casi lista interconexión entre líneas 1 y 2 en Gamarra.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

