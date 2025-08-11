GRABADO el 11-08-2025

Guerra en Ucrania: Zelenski y líderes europeos llaman a Trump antes de reunión con Putin

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y líderes de la Unión Europea mantendrán una conversación clave con Donald Trump antes de su esperada reunión con Vladimir Putin. La llamada, prevista para este miércoles, busca influir en el enfoque de Trump respecto a la guerra en Ucrania y evitar un posible acuerdo que perjudique los intereses de Kiev. El encuentro entre Trump y Putin genera preocupación en Ucrania y Europa, en un momento crítico del conflicto.

