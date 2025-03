Un grupo de peruanos denunció haber sido víctima de una estafa relacionada con la compra de camionetas en Estados Unidos. Según reveló Panorama, el empresario Francisco Schettini Delgado es señalado como el principal responsable de este caso, en el que los afectados invirtieron miles de dólares con la promesa de obtener rentabilidad a través del alquiler de los vehículos en Miami. Entre los denunciantes se encuentra Martha Reggiardo, quien aseguró haber entregado 90 mil dólares con la esperanza de recibir grandes ganancias.



Luis Starke y Carlos Taboada también confiaron en el negocio de Schettini y entregaron su dinero esperando obtener altos rendimientos. En un inicio, los depósitos se realizaron con normalidad, pero con el tiempo dejaron de recibir pagos y no obtuvieron explicaciones claras sobre el destino de su inversión. Desde hace un año, los afectados no han visto ingresos ni rentabilidad, y exigen que Schettini venda las camionetas para recuperar parte de su dinero. No obstante, se ha conocido que la mayoría de los vehículos ya habrían sido transferidos por la compañía del empresario.



Pero no es el único caso. Willy Castro, un vecino del distrito de Punta Hermosa, denunció públicamente que Francisco Schettini no le paga el alquiler de su inmueble, incluyendo los servicios de agua y luz. En declaraciones a un equipo de Panorama, el propietario hizo un llamado para que el empresario se ponga a derecho y realice los pagos pendientes de alquiler, argumentando que este incumplimiento lo perjudica económicamente, pues vive de sus rentas.



RESPUESTA DE SCHETTINI



Ante la grave acusación, un equipo de Panorama buscó a Francisco Schettini para conocer su versión. El empresario negó que se trate de un caso de estafa y argumentó que los negocios atraviesan momentos difíciles, pero aseguró que el dinero no está perdido. Además, advirtió que tomará acciones legales contra quienes lo señalan como estafador, alegando que las acusaciones en su contra afectan su reputación y la imagen de su compañía.

