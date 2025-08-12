GRABADO el 12-08-2025

JNE Noticias al Día 12 de Agosto de 2025

JNE Noticias al Día 12 de Agosto de 2025: Información electoral al día. Esta es una transmisión en alianza informativa con la agencia de noticias Andina.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EligeBien Campaña de JNE TV llega al corazón del Cusco .

Elecciones 2026 El impacto económico antes, durante y después del proceso electoral .

Elecciones 2026 150 organizaciones políticas rumbo a las regionales y municipales .

JNE Noticias al Día 11 de Agosto de 2025.

Más de cuatro mil informes de fiscalización sobre faltas a las reglas electorales.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE. Diferencia entre una encuesta y un sondeo de opinión..

Fake news en elecciones JNE capacita a 300 periodistas para frenar la desinformación .

Recuento de votos JNE adopta medidas para un proceso ágil en las elecciones 2026.

Elecciones 2026 Este mes se instalan 22 Jurados Electorales Especiales ¿cuál es su función?.

Elecciones 2026 ¿Observadores electorales? Conoce quiénes son y cuál es su labor.

Elecciones 2026 JNE reporta 271 incidencias de posibles infracciones a la neutralidad.

Cuál es el estado de las solicitudes de inscripción de las cinco alianzas electorales.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia te recuerda qué es el procedimiento de fiscalización posterior.

JNE Noticias al Día 08 de Agosto de 2025.

