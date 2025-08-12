GRABADO el 12-08-2025

Mamá de sereno que abatió a ladrón: "Él solo se defendió" EnVivoLR

La noche del lunes 11 de agosto, delincuentes a bordo de un auto rojo interceptaron a Denilson Gonzáles Julca, un militar en retiro de 25 años, mientras se dirigía a su trabajo como sereno en Villa María del Triunfo. El joven que cuenta con permiso para portar armas sacó un revolver y disparó contra los ladrones. Uno de ellos, identificado como Giamperre Ángulo Tejada, cayó abatido en el lugar, mientras que el otro logró huir con una pierna herida. Denilson se encuentra en calidad de intervenido en la Depincri de VMT. Su madre y hermana exigen su pronta liberación, mientras que el alcalde distrital le brindó todo su respaldo y apoyo.



Militar en retiro

Sereno de VMT

Delincuente abatido

Ministerio Público

