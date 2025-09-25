GRABADO el 25-09-2025

Jesús María: triple choque en avenida Salaverry deja al menos cinco heridos, entre ellos dos menores

Al menos cinco personas resultaron heridas entre ellas dos menores de edad en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la avenida Salaverry, a la altura del cruce con Juan Pablo Bermúdez. Según testigos, un bus de transporte público conocido como el Anconero habría pasado el semáforo en rojo a gran velocidad, impactando contra una movilidad escolar, que a su vez chocó con un vehículo particular.



