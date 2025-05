GRABADO el 02-05-2025

Incertidumbre por el aeropuerto de Chinchero: "No estamos ni al 16 de obra", alerta Santoyo

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, informó que las obras del aeropuerto de Chinchero aún no alcanzan ni el 16 de avance. Además, indicó que aún no hay fecha para la convocatoria del concurso de la pista de aterrizaje.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

Twitter https://twitter.com/exitosape

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú incertidumbre aeropuertoChinchero FernandoSantoyo

Desde Exitosa Noticias

Mundialito de El Porvenir: ¿Cuándo se reanudará el popular torneo? Esta es la posible fecha.

Small Arana: La seguridad de centros penitenciarios debe estar resguardada externamente por la PNP.

Terremoto en Chile: Levantan orden de evacuación, pero mantienen alerta preventiva tras sismo.

CGTP anuncia paro nacional el 14 de mayo: Saldremos para exigir respeto de derechos.

Fuga en Maranguita: "Perú nunca ha construido un centro juvenil para menores", afirma exdirector.

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 02/05/25.

Luis Valencia: "El problema del aeropuerto de Jauja no es de hoy, es de hace 14 años".

HABLEMOS CLARO con JESÚS VERDE - 02/05/25.

Exigen ampliación del aeropuerto de Chachapoyas: "No es suficiente para cumplir la demanda".

Fuga en Maranguita: Personal de seguridad habría tenido participación en escape de internos.

Arequipa: Aeropuerto Rodríguez Ballón queda muy chico para su demanda, advierte Valderrama.

Incertidumbre por el aeropuerto de Chinchero: "No estamos ni al 16 de obra", alerta Santoyo.

Endoso gratuito de pasajes aéreos: ¿Cómo transferir mi boleto y con cuántas horas de anticipación?.

Endoso gratuito de pasajes aéreos: ¿Cuáles son los alcances de la ley aprobada en el Congreso?.

Terremoto en Chile: Fuerte sismo de más de 7 grados se registró este viernes.

Además hoy día 02 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.