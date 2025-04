GRABADO el 07-04-2025

Contribuyentes tienen 60 días para adecuarse a norma para traslado de minerales

Los contribuyentes que no cuenten con el depósito de la detracción cuando realicen el traslado de minerales metálicos auríferos y no auríferos no serán objeto de sanciones por un periodo de 60 días calendarios, de acuerdo con una resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).



La resolución de Superintendencia Nacional adjunta de tributos internos, emitida recientemente, señala que esta medida estará vigente hasta el 30 de mayo.



Los contribuyentes pueden solicitar orientación sobre las normas vigentes para que se adecuen a las nuevas disposiciones establecidas para cumplir con sus obligaciones tributarias. Asimismo, la Sunat podrá mejorar los procedimientos de la referida norma para facilitar y simplificar el pago de las detracciones.



Las modificaciones a la aplicación del sistema de detracciones para las operaciones relacionadas con la minería metálica, tanto aurífera como no aurífera, buscan fortalecer las labores de control y fiscalización tributaria, promover la formalidad en el sector y mejorar la recaudación del IGV.



Desde Cosmos Perú

