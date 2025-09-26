GRABADO el 26-09-2025

'El Monstruo' tendría que ir a la Base Naval como Abimael Guzmán, señala exjefe de la DIRCOTE

En conversación con Exitosa, el exjefe de la DIRCOTE, José Baella, señaló que existen ciertas similitudes entre Abimael Guzmán y Erick Moreno, 'El Monstruo'. Además, indicó que dicho criminal debería cumplir cadena perpetua en la Base Naval del Callao, como el excabecilla de Sendero Luminoso.



