La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta a los ciudadanos sobre la existencia de tramitadores fraudulentos que prometen facilitar la obtención de pasaportes. Estos individuos, que operan tanto en persona como a través de las redes sociales, se aprovechan de la necesidad y la ignorancia de las personas para hacerles creer que pueden conseguirles una cita para obtener su pasaporte de manera más rápida y sencilla.



Carlos Sernaque, representante de Migraciones, advierte a los ciudadanos que no recurran a terceros para obtener su pasaporte. "No recurrir a terceras personas, no recurrir a lugares externos toda vez que pueden ser engañados, estafados y también estarían incurriendo en un presunto delito por estar presentando documentación falsa", advierte.



AGENCIAS DE VIAJES



Además de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad de Breña están interviniendo las agencias de viajes que presuntamente trabajarían en coordinación con estos tramitadores fraudulentos, ofreciendo citas con información falsa.



El representante de Migraciones también advierte que aquellos que acudan con documentación obtenida de manera irregular no serán atendidos y podrían verse afectados por las consecuencias legales de esta acción.

Noticias adicionales en 24 Horas

Salhuana justifica incremento de presupuesto para servicio de alimentación en Congreso

Chosica: cierran tránsito vehicular en Puente Girasoles por deterioro en su infraestructura

Geolocalización de Martín Vizcarra revela que acudió a casa donde habría recibido soborno

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO | MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DEL 2025

San Juan de Miraflores: mujer muere al ser atropellada por camión

Fiscal de la Nación alerta sobre riesgo en cambios a la Ley de Extinción de Dominio

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MARTES 18 DE FEBRERO DEL 2025

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: rampas de acceso a puentes provisionales presentan deficiencias

¡Cuidado! Migraciones alerta sobre "falsos tramitadores" que ofrecen citas para pasaportes

Abren proceso administrativo a policías que posaron junto a presuntos integrantes de ‘Los Pulpos’

Luis Roel: Vizcarra crea falsas expectativas, está inhabilitado y no podrá participar en elecciones

¡ALIANZA LIMA PUEDE HACER HISTORIA! 🔥 Boca llega con todo | EN VIVO

Faltan solo 4 firmas para presentar moción de censura contra Santiváñez, anuncia Susel Paredes

ATU asegura que implementación de paraderos para Aerodirecto será en marzo

José Baella sobre policías que posaron con miembros de ‘Los Pulpos’: “Amerita una sanción ejemplar”

Además hoy día 19 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.