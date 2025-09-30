GRABADO el 30-09-2025

Cómplice de "Pequeño J" cae cerca a conocido centro comercial de Lima Norte

Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join

Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe

Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1

Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias

Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.

NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025.

'Pequeño J' cayó en camión de pescados rumbo a Lima: Así ubicaron a criminal buscado en Argentina.

Sorpresas en operativo contra red del Jorobado: 10 detenidos, 53 allanamientos y policías implicados.

Allanan casa de alcalde de Carabayllo y oficinas municipales por presuntos nexos con 'El Jorobado'.

Pescadores de Piura y Sechura acatan paro luego de que prohibieran extracción de pota.

"Pequeño J" y su cómplice están a la espera de ser procesados tras ser capturados.

Cómplice de "Pequeño J" cae cerca a conocido centro comercial de Lima Norte.

Cae "Pequeño J" cuando se escondía en un camión en Pucusana.

Asesinan a balazos a dos amigos tras salir de reunión: Alcalde pide ayuda al ministro del interior.

Vladimiro Montesinos y tres cabecillas terroristas serán trasladados a Penal Ancón II.

Así fue la llegada de "Pequeño J" tras ser capturado en Pucusana.

"Pequeño J", el delincuente más buscado en Argentina tras asesinato de tres mujeres.

El "Pequeño J" y su vínculo con el triple asesinato de mujeres en Argentina.

"Pequeño J" se defiende tras ser señalado como autor de triple feminicidio en Argentina.

Triple feminicidio en Argentina: El motivo que estaría detrás del horroroso crimen.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Latina Noticias

video

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025

video

'Pequeño J' cayó en camión de pescados rumbo a Lima: Así ubicaron a criminal buscado en Argentina

video

Sorpresas en operativo contra red del Jorobado: 10 detenidos, 53 allanamientos y policías implicados

video

Allanan casa de alcalde de Carabayllo y oficinas municipales por presuntos nexos con 'El Jorobado'

video

Pescadores de Piura y Sechura acatan paro luego de que prohibieran extracción de pota

video

"Pequeño J" y su cómplice están a la espera de ser procesados tras ser capturados

video

Cómplice de "Pequeño J" cae cerca a conocido centro comercial de Lima Norte

video

Cae "Pequeño J" cuando se escondía en un camión en Pucusana

video

Asesinan a balazos a dos amigos tras salir de reunión: Alcalde pide ayuda al ministro del interior

video

Vladimiro Montesinos y tres cabecillas terroristas serán trasladados a Penal Ancón II

video

Así fue la llegada de "Pequeño J" tras ser capturado en Pucusana

video

"Pequeño J", el delincuente más buscado en Argentina tras asesinato de tres mujeres

video

El "Pequeño J" y su vínculo con el triple asesinato de mujeres en Argentina

video

"Pequeño J" se defiende tras ser señalado como autor de triple feminicidio en Argentina

video

Triple feminicidio en Argentina: El motivo que estaría detrás del horroroso crimen

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 01 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.48
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo