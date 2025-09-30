Cómplice de "Pequeño J" cae cerca a conocido centro comercial de Lima Norte
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 01 DE OCTUBRE DEL 2025.
'Pequeño J' cayó en camión de pescados rumbo a Lima: Así ubicaron a criminal buscado en Argentina.
Sorpresas en operativo contra red del Jorobado: 10 detenidos, 53 allanamientos y policías implicados.
Allanan casa de alcalde de Carabayllo y oficinas municipales por presuntos nexos con 'El Jorobado'.
Pescadores de Piura y Sechura acatan paro luego de que prohibieran extracción de pota.
"Pequeño J" y su cómplice están a la espera de ser procesados tras ser capturados.
Cómplice de "Pequeño J" cae cerca a conocido centro comercial de Lima Norte.
Cae "Pequeño J" cuando se escondía en un camión en Pucusana.
Asesinan a balazos a dos amigos tras salir de reunión: Alcalde pide ayuda al ministro del interior.
Vladimiro Montesinos y tres cabecillas terroristas serán trasladados a Penal Ancón II.
Así fue la llegada de "Pequeño J" tras ser capturado en Pucusana.
"Pequeño J", el delincuente más buscado en Argentina tras asesinato de tres mujeres.
El "Pequeño J" y su vínculo con el triple asesinato de mujeres en Argentina.
"Pequeño J" se defiende tras ser señalado como autor de triple feminicidio en Argentina.
Triple feminicidio en Argentina: El motivo que estaría detrás del horroroso crimen.
Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.
