GRABADO el 08-10-2025

Gobierno y Congreso trabajan juntos para fortalecer la seguridad y el servicio del transporte urbano

El Ejecutivo y el Congreso unen esfuerzos en favor del transporte urbano, priorizando la seguridad de los conductores y usuarios. Ambos poderes del Estado participarán en una mesa de trabajo conjunta con los gremios de transportistas para alcanzar soluciones concretas. Desde Palacio de Gobierno, se busca fortalecer el diálogo, la coordinación y el trabajo en equipo. La unidad es el camino para garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente para todos los peruanos.



Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasNoche bajo la conducción de María Fernanda Montenegro.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 9 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 9 de octubre del 2025.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 9 de octubre del 2025.

INPE adquirirá 2500 grilletes para deshacinar las cárceles.

Ministerio de Salud recibió terreno para construir el Hospital de Alta Complejidad de Piura.

Ejecutivo y Legislativo se reúnen hoy con gremios de transportistas de Lima y Callao.

Presidenta Dina Boluarte afirma que el Gobierno se mantiene firme en la lucha contra la delincuencia.

Cuatro heridos deja balacera en concierto de Agua Marina: Policía ya está tras los responsables.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 9 de octubre del 2025.

"Diálogo abierto": programa completo del 8 de octubre del 2025.

Turba agrede al precandidato Phillips Butters tras entrevista en radio de Juliaca, Puno.

Bomberos trabajan sin descanso para controlar incendio en vivienda y almacén de telas en La Victoria.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, miércoles 8 de octubre del 2025.

Gobierno y Congreso trabajan juntos para fortalecer la seguridad y el servicio del transporte urbano.

Autoridades de Huánuco toman medidas por casos del virus boca, manos y pies en niños.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.