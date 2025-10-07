GRABADO el 07-10-2025

Iván García sobre comunicados de APP, RP y Fuerza Popular: "Es un cálculo muy oportunista"

El analista político, Iván García, se pronunció sobre los comunicados emitidos por los partidos políticos Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso, que respaldaron el último paro de transportistas en Lima y Callao y cuestionaron la inacción del Ejecutivo ante la ola de sicariato y extorsión.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el analista cuestionó los comunicados emitidos por dichas agrupaciones y explicó que se trataría de un "cálculo político muy oportunista" para quedar bien con la ciudadanía sobre este tema.



"Lo que estamos viendo es un cálculo muy oportunista frente a un paro que fue contundente, en primer lugar, y en segundo, al hecho de que estamos ad portas de un curso electoral y el cálculo viene, sin lugar a dudas, desde esa perspectiva", dijo.



LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO



Asimismo, García explicó que los pronunciamientos de dichos partidos podrían traer asperezas en las relaciones con el Poder Ejecutivo, de cara a los meses que quedan previo a las elecciones generales del próximo año.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 07/10/2025



panamericana.pe

Desde 24 Horas

