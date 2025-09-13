Caso 'Policías Albañiles': abogado pide 10 años de prisión para Zanabria ROTATIVARPP ENTREVISTA
El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público para suspender los derechos del comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, por un plazo de 18 meses por el caso 'Policías albañiles'. José Antonio Palacios, abogado de testigos protegidos, explica que ellos denunciaron haber sido obligados a realizar trabajos de construcción bajo el argumento de labores de patrullaje a pie, y menciona que Zanabria debería recibir una pena "no menor de 10 años".
