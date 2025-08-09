GRABADO el 09-08-2025

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ

Un grupo de pobladores de Loreto rechazaron las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien sostuvo que el distrito de Santa Rosa no pertenece al Perú. En una encuesta realizada por diversos lugares calificaron las afirmaciones como irresponsables y señalaron que el territorio es peruano, recordando su cercanía con las fronteras de Colombia y Brasil.

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

