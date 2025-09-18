GRABADO el 18-09-2025

José Luna saluda a jóvenes que marcharon contra nueva reforma de pensiones

En diálogo con Exitosa, el congresista José Luna saludó a los jóvenes con conocimiento financiero que se movilizaron en rechazo a la reforma del sistema de pensiones, considerada como un beneficio exclusivo para las AFP.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Además hoy día 18 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Igualdad Salarial

Día Internacional de la Igualdad Salarial

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Fallecimiento de Pedro de Osma

Fallecimiento de Pedro de Osma

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

