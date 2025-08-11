GRABADO el 11-08-2025

Santa Rosa: colocan bandera colombiana en territorio peruano de isla Chinería El Comercio

Imágenes exclusivas que muestran la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano, específicamente en el distrito de SantaRosa, en la triple frontera con Colombia y Brasil. El hecho ocurre en medio de la tensión diplomática provocada por las recientes declaraciones del presidente GustavoPetro sobre la soberanía peruana.



Según testigos, fueron pobladores peruanos quienes interceptaron a los tripulantes responsables de colocar la bandera, generando un tenso intercambio en la zona.



