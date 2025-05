GRABADO el 11-05-2025

La película del Van Damme peruano: justiciero que baleó a delincuentes inspira nuevo film nacional

La vida de Luis Miguel Llanos, conocido como el Van Damme peruano por haber enfrentado a balazos a delincuentes que intentaron asaltarlo, ha inspirado una nueva producción cinematográfica nacional titulada Salvador. La cinta busca retratar el episodio que convirtió a Llanos en un personaje mediático, además de explorar el concepto del ciudadano que se convierte en justiciero frente a la creciente inseguridad del país. El proyecto ya se encuentra en plena etapa de rodaje y ha generado gran expectativa entre el público.



El director José Sheen ha explicado que si bien la historia está basada en hechos reales, se le ha incorporado elementos de ficción para darle mayor fuerza narrativa y emocional. Hemos agregado algo de ficción, obviamente, para que la gente se pueda emocionar y entretener, señaló. El guionista Jesús Álvarez detalló que el propio Luis Miguel Llanos está directamente involucrado en la supervisión del guion y las escenas de acción, garantizando así que la historia no pierda autenticidad.



Las grabaciones se vienen realizando en diversas calles de Lima, pero no están exentas de dificultades. La producción ha tenido que tomar medidas especiales de seguridad para proteger sus equipos, que son de alto valor, y evitar ser blanco de la delincuencia en pleno rodaje. Los camarógrafos incluso envuelven sus equipos con telas negras para no llamar la atención. A pesar de los riesgos, el equipo asegura que vale la pena exponer todo por entregar una película de calidad al público nacional.



PRONTO EN CINES



El actor Gustavo Borja, quien interpreta al protagonista, ha recibido entrenamiento directo de Llanos para dominar el manejo de armas y replicar su estilo. Borja calificó el proyecto como una experiencia única y espera que la película no solo entretenga, sino que también genere reflexión sobre la violencia y la seguridad en el país. Salvador llegará pronto a los cines, con la promesa de ser una de las producciones más impactantes del cine peruano reciente.





Ingresa a http://ptv.pe/442536 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 11/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Alimentando sueños: Panamericana Televisión se une a la campaña de ADRA.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 11 DE MAYO 2025.

La película del Van Damme peruano: justiciero que baleó a delincuentes inspira nuevo film nacional.

La encomienda de droga más grande de la historia: servicio postal trasladaba coca del Vraem a África.

Secretos del general en Pataz del Sur: colaborador de Fiscalía lo involucró en tráfico de policías.

Frente a frente con los congresistas que apoyaron la minería ilegal: qué dicen luego de la violencia.

Operación ucraniana en Lima: imágenes exclusivas del robo a casa de cambio.

Nuevos videos muestran el salvajismo de bandas en Pataz: alias Cuchillo estuvo preso 7 años.

El Papa peruano en casa: nuevas imágenes e historias inéditas de su santidad León XIV.

Luis Vargas sobre masacre en Pataz: No hubo secuestro".

Cementerio de ambulancias en el Callao: vehículos de emergencia utilizados para fines particulares.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 4 DE MAYO 2025.

Infierno en Miraflores: todas las obras sin planificación a la vez.

Secretos de un romance con dinero del Estado: denuncia constitucional de la Fiscalía contra Otárola.

El despegue del Jorge Chávez: instalaciones, sistemas y polémicas de la obra más importante del año.

Además hoy día 12 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.