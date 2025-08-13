GRABADO el 13-08-2025

Defensoría del Pueblo asume defensa de topógrafos colombianos en Perú

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, señaló que la Defensoría pública peruana asumirá la defensa de los topógrafos colombianos detenidos en Santa Rosa, debido a que un ciudadano extranjero no puede ejercer en el Perú sin una colegiatura.

