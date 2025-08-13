GRABADO el 13-08-2025

Enfrentamiento entre 'hinchas' de Alianza y Universitario deja un muerto y varios heridos

Vecinos denuncian que estos enfrentamientos se repiten sin control policial.

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 13 de agosto de 2025.

Enfrentamiento entre 'hinchas' de Alianza y Universitario deja un muerto y varios heridos.

Archivan caso de abuso sexual contra el presidente del Congreso.

Sereno queda en libertad tras acabar con vida de ratero: "Volvería a disparar de ser necesario".

Prestamista es baleada por disputa de terrenos ¡Y la principal sospechosa es su propia hermana!.

Chosica: Obrero discute con un colega mientras bebían alcohol y es lanzado al vacío.

ATV Noticias Edición Central: Programa del martes 12 de agosto del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 12 de agosto de 2025.

Identifican a los topógrafos colombianos que fueron intervenidos en la isla Santa Rosa.

Gobernador de Tumbes sufre aparatosa caída al bailar tras inauguración de centro de salud.

Pobladores de Santa Rosa rechazan vulneración de soberanía: "Somos peruanos para siempre".

Ocurre Ahora: Programa del martes 12 de agosto del 2025.

Descubren que trabajador de restaurante de San Isidro grababa a mujeres en el baño.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 12 de Agosto de 2025.

Chiclayo: Parroquia San José Obrero presenta mitra papal donada por León XIV durante misa.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 13 de agosto de 2025

video

Enfrentamiento entre 'hinchas' de Alianza y Universitario deja un muerto y varios heridos

video

Archivan caso de abuso sexual contra el presidente del Congreso

video

Sereno queda en libertad tras acabar con vida de ratero: "Volvería a disparar de ser necesario"

video

Prestamista es baleada por disputa de terrenos ¡Y la principal sospechosa es su propia hermana!

video

Chosica: Obrero discute con un colega mientras bebían alcohol y es lanzado al vacío

video

ATV Noticias Edición Central: Programa del martes 12 de agosto del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 12 de agosto de 2025

video

Identifican a los topógrafos colombianos que fueron intervenidos en la isla Santa Rosa

video

Gobernador de Tumbes sufre aparatosa caída al bailar tras inauguración de centro de salud

video

Pobladores de Santa Rosa rechazan vulneración de soberanía: "Somos peruanos para siempre"

video

Ocurre Ahora: Programa del martes 12 de agosto del 2025

video

Descubren que trabajador de restaurante de San Isidro grababa a mujeres en el baño

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 12 de Agosto de 2025

video

Chiclayo: Parroquia San José Obrero presenta mitra papal donada por León XIV durante misa

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo