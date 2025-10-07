GRABADO

trump declara a chicago como zona de guerra y despliega tropas en la ciudad lr

LO ÚLTIMO Paro de transportistas se agudiza en Lima y Callao HLR.

La ANTÁRTIDA muestra señales de DESHIELO ACELERADO como el ÁRTICO NewsLR.

LIMA COLAPSA por PARO: PNP bloquea CARAVANAS de BUSES de TRANSPORTE LR.

REPRESIÓN POLICIAL A PERIODISTAS: ENTREVISTA A SECRETARIO DE LA ANP CURWEN EN LA REPÚBLICA.

¡INDIGNANTE! Dina Boluarte minimiza PARO DE TRANSPORTES: "No abran los mensajes" HLR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 07/10/25 La República - LR.

PARO DE TRANSPORTISTAS: ASÍ ES EL CAOS EN LIMA Y CALLAO LR.

Nuevo chofer de transporte público es atacado en SJL shorts lr.

Venezuela ACUSA a la extrema derecha de alistar ATENTADO contra embajada de EE. UU. en CARACAS LR.

Apagado de motores este 6 de octubre para protestar contra la delincuencia shorts lr.

Jornadas de PROTESTA y en CAMPAÑA Sin Guion con Rosa María Palacios.

De estudiante a profesional: cómo la educación transformó la vida de un joven en la Amazonía peruana.

CAOS por PARO HOY: Policías y TRANSPORTISTAS se ENFRENTAN en Carabayllo LR.

PARO DE TRANSPORTISTAS 6 de octubre HOY EN VIVO: 'Titulares en LR' Noticiero LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 06 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de la Arquitectura

Día Mundial de la Arquitectura

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Fallecimiento del escritor Ricardo Palma

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día Mundial del Hábitat

Día Mundial del Hábitat

