Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 8 de agosto del 2025
EN VIVO El jefe del gabinete ministerial, Eduardo Arana, acompañado de ministros de Estado, informa a la ciudadanía las últimas decisiones adoptadas en sesión del Consejo de Ministros.
Desde TVPerú Noticias
Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 8 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 8 de agosto del 2025.
Perú enviará nota de protesta a Colombia por incursión de nave militar en espacio aéreo nacional.
INEI alerta sobre falsos censistas: así puedes verificar su identidad.
Cusco: detienen a banda que dopaba a sus víctimas tras contactarlas por apps de citas.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, viernes 8 de agosto del 2025.
Presidenta Boluarte participa en la Expo Osaka 2025 y lidera sesión de Consejo desde Japón.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 8 de agosto del 2025.
Sutrán inicia chatarreo de vehículos abandonados y refuerza fiscalización vial.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 8 de agosto del 2025.
Dólar hoy a S/ 3.55: ¿por qué baja el tipo de cambio y cómo afecta a tu bolsillo?.
Cajamarca: simulacro multipeligro convocado para este 15 de agosto.
ATU retira de circulación vehículos informales que eran trampas mortales.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 8 de agosto del 2025.
Policía Nacional identifica a sujeto que robó arma de policía herido en balacera en La Victoria.
Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.
