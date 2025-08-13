GRABADO el 13-08-2025

Santa Rosa: Abogados de topógrafos anuncia que Defensoría Pública peruana asumirá su defensa

Los abogados de los topógrafos colombianos detenidos en el distrito de Santa Rosa anunciaron que la Defensoría Pública peruana asumirá la defensa de Carlos Sánchez y John Amia.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú SantaRosa Colombia Topógrafos

Desde Exitosa Noticias

Martín Vizcarra: Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra exmandatario.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA Y CIENCIANO BUSCAN SU CLASIFICACIÓN EN COPA SUDAMERICANA - 13/08/25.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA Y CIENCIANO BUSCAN SU CLASIFICACIÓN EN COPA SUDAMERICANA - 13/08/25.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: Blanquiazules buscan su pase a octavos en la Sudamericana.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: Blanquiazules buscan su pase a octavos en la Sudamericana.

Conduce, escucha y gana: Piscis y Exitosa te premia en San Juan de Lurigancho.

Continúa la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

La tecnología y sus efectos en la concentración y el pensamiento.

Juez reprocha a Martín Vizcarra por usar celular en plena audiencia de prisión preventiva.

Defensoría del Pueblo asume defensa de topógrafos colombianos en Perú.

ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA LOS ÍNTIMOS DEBUTAN EN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA.

BOLÍVAR VS CIENCIANO 'EL PAPÁ' VISITA LA PAZ POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA.

Asesinan a joven censista en el interior de su vivienda en Tarapoto.

Santa Rosa: Abogados de topógrafos anuncia que Defensoría Pública peruana asumirá su defensa.

Cynthia Silva: "La violencia sexual afecta la vida de las mujeres y sus proyectos de vida".

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.