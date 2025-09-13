Illariywan Yachariy: Guinness para ensalada de tarwi más grande del mundo
Sábado 6 de setiembre
Indígenakuna qillqaman churay qallaykurqunña / Inician censo de comunidades indígenas
Domingo 7 de setiembre
Tarwimanta mikuypaqmi llapa suyumanta hatun Guinness karqun / Guinness para ensalada de tarwi más grande del mundo
Lunes 8 de setiembre
Willakuq Jaime Chincham wañukun / Muere periodista Jaime Chincha
Martes 9 de setiembre
Canampapi Awajúnpa kamachiqninkuna yachaychiymi rurayninkuta kallpanchan / Capacitación fortalece rol de lideresas Awajún en Canampa
Miércoles 10 de setiembre
IAwan ruraypaqmi Kamachiyta lluqsirqachinku / Aprueban reglamento de Ley sobre promoción de IA
La Nación willakuy qillqam: Illariyqa ñawpa pachamanta hamuq rimaynichikwan tinkuchiwaqnichikmi / La Nación: Illariy es puente para nuestras lenguas originarias
Jueves 11 de setiembre
Qatinapaqhina: San Joaquínpim ñawpa pachamanta hamuq rimayta kawsarichinku / Rescatan lengua omagua en San Joaquín
Viernes 12 de setiembre
Junín suyupi Convento de Santa Rosa de Ocopapa 367 kaqninkunam Patrimonio Culturalman chayarqun / Junín: declaran Patrimonio Cultural 367 bienes del Convento de Santa Rosa de Ocopa
