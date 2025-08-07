GRABADO el 08-08-2025

Piden más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez

El Ministerio Público ha pedido 22 años y 8 meses contra José Luna Gálvez por presuntamente pertenecer a la organización criminal los Gansters de la Política. Según la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la criminalidad organizada, el actual congresista de La República junto a su hijo José Luna Morales habrían operado conjuntamente desde el año 2014 con la finalidad de capturar de forma ilegal algunos organismos autónomos como la oficina nacional de procesos electorales y el consejo nacional de la magistratura.



Este supuesto acercamiento se habría dado para facilitar la inscripción fraudulenta del partido político podemos por el progreso del Perú, hoy denominado, Podemos Perú.



En su tesis la fiscalía involucra también a 19 integrantes, entre ellos se encuentra los ex consejeros del consejo nacional de la magistratura, Guido Águila y Sergio Noguera. Para ellos se les solicito 26 años de prisión.



Mientras que para José Luna Morales se ha pedido 16 años y 4 meses de cárcel.



El ministerio publico indica que este caso se desarrolló en tres etapas, cuyo primer paso fue la injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE.



José Luna Gálvez habría captado a ex miembros del consejo nacional de la magistratura, mediante beneficios económicos con el fin de impedir la ratificación de Mariano Cucho y designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo para su propio beneficio.



Tras la elección, se habría designado en cargos estratégicos de la ONPE a funcionarios vinculados a la organización criminal.



Es ahí que de acuerdo a la fiscalía se realizó la inscripción ilegal del partido político Podemos Perú, mediante procedimientos irregulares y con celeridad en la verificación de firmas, la cuales habrían vulnerado los principios de transparencia y legalidad electoral.



Cabe indicar que además del pedido de cárcel para los involucrados, se solicitaron multas que oscilan entre 200 y 850 días-multa para los imputados. Asimismo, se requirió una multa de 500 UIT es decir 2 millones 775 mil soles para la persona jurídica Universidad Telesup, y de 250 UIT o 1 millón 337 mil soles para el partido político Podemos Perú.



