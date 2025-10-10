GRABADO el 10-10-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts



Míranos de lunes a viernes a las 6:00 pm por Tiktok, X, Youtube Shorts y Facebook e Instagram



Reels de América Noticias.



Entérate de estas noticias y más en nuestra WEB https://bit.ly/40JOy03

Desde América Noticias

DOMINGO AL DÍA Taxista tiktoker víctima de la delincuencia shorts.

DOMINGO AL DÍA ¿Quién cobrará el millón de soles de El Monstruo? shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

José Jerí enfrenta cuestionamientos tras asumir presidencia Edición Mediodía Noticias Perú.

¿Quién cobrará el millón de soles de El Monstruo? Domingo al Día Perú.

Delito en Breña: mujer ultima a su esposo Domingo al Día Perú.

Golpe a la red delictiva de El Jorobado Domingo al Día Perú.

Fiscal de la Nación explica situación legal de Boluarte y Jerí Edición Mediodía Noticias Perú.

El paiche: el pez más grande del Amazonas Domingo al Día Perú.

Taxista tiktoker víctima de la delincuencia Domingo al Día Perú.

Ayacucho: historia y paisajes que roban suspiros Domingo al Día Perú.

Impedimento de salida para Dina Boluarte por dos casos Edición Mediodía Noticias Perú.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 123 votos Edición Mediodía Noticias Perú.

José Jerí asume como presidente tras vacancia de Boluarte Edición Mediodía Noticias Perú.

EN VIVO JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA América Noticias.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.