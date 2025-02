Mercedes Castro Arteaga ex alcalde de Julcán en la región liberteña, salió en libertad del penal El Milagro de Trujillo tras cumplir su condena de 10 años y 8 meses por el delito de cohecho pasivo por pedir 10 mil soles a una empresa constructora a cambio de adjudicarle una obra.



Tras su libertad mostró una nueva actitud dejando además un mensaje reflexivo.



A su salida, el exalcalde citó pasajes bíblicos de esperanza y redención, de esta manera transmitió un mensaje de reflexión.



Quiero decir que soy libre en Cristo, él me ha dado fortaleza para seguir viviendo y salir adelante sostuvo el ex alcalde quien mostró además una mejor apariencia.



