GRABADO el 06-10-2025

¿La "U" va por el tricampeonato?

PBO ¿La "U" va por el tricampeonato?
¿La solución a las 3xtors10n3s es no responder las llamadas?.

¿Dina Boluarte no tiene empatía?.

¿La "U" va por el tricampeonato?.

¿Álex Valera está para ir a la selección?.

¿Pareja de "El Monstruo" lo vendió a la policía?.

¿Ministro del Interior, Carlos Malaver, vive en otra realidad?.

Ciudadanos tienen problemas para llegar a sus lugares de destino por paro de transportistas.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

