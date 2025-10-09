GRABADO el 09-10-2025

Piura: Ciudadanos de Sechura exigen mayor seguridad tras atentado contra Agua Marina

Los ciudadanos de Sechura, en Piura, se muestran consternados y preocupados por el atentado contra la agrupación Agua Marina ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos. Exigen a las autoridades tomar medidas urgentes para hacerle frente a la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

