GRABADO el 15-08-2025

Al Día con Willax - AGO 15 - 1/5 - MATAN A CUCHILLADAS A VENDEDOR DE COLCHONES Willax

Bienvenido al canal oficial de Willax Televisión. Aquí encontrarás lo mejor de nuestra programación: noticias, entretenimiento, opinión, política, espectáculos, deportes y más.



Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno.

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado las 24 horas.

Desde Willax Televisión

Hechos en Willax - AGO 15 - 1/3 - FAMILIA DE POLICÍA ASESINADO PIDE JUSTICIA Willax.

Hechos en Willax - AGO 15 - ESPERAN LA LLEGADA DE DINA BOLUARTE EN SANTA ROSA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 4/5 - GOBIERNO PROMULGÓ LEY DE AMNISTÍA A MILITARES Y POLICÍAS Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 2/5 - MARTÍN VIZCARRA LLEGA A BARBADILLO Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 5/5 Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - EL HINCHA OPINA, LA U CAE GOLEADO 4 - 0 ANTE PALMEIRAS Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - GILBER VIOLETA: "VIZCARRA SE HA BURLADO DE LA JUSTICIA DURANTE AÑOS".

Yo Caviar - AGO 15 - 1/1 - PRENSA CAVIAR INTERNACIONAL CHILLA CONTRA LEY DE AMNISTÍA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - ELIO RIERA RESPALDA INCANSABLEMENTE A ACUÑA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - POBLADORES SE PREPARAN PARA LA LLEGADA DE LA PRESIDENTA Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 3/5 - UN POLICÍA MÁS MUERTO EN MANOS DE CRIMINALES Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - DETONAN EXPLOSIVO EN GIMNASIO CON PERSONAS ADENTRO Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - EL PLAN B DE MARTÍN VIZCARRA HABRÍA INICIADO Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - 1/5 - MATAN A CUCHILLADAS A VENDEDOR DE COLCHONES Willax.

Al Día con Willax - AGO 15 - JULIO VELARDE OPINÓ SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA A VIZCARRA Willax.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Willax Televisión

Todos los videos desde Willax Televisión en Youtube.